تايلاند تضبط 3 أطنان من أنياب الفيلة المهربة من إفريقيا

تمكن مسئولو الجمارك في تايلاند من ضبط نحو ثلاثة أطنان من أنياب الفيلة المهربة من إفريقيا، والتي كانت مخبأة داخل شحنات أخشاب، في حاويتين للشحن بميناء "لايم تشابانج".

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مدير عام الجمارك، فانتونج لويكولنانتا، قوله للصحفيين في الميناء، اليوم الاثنين، إن المسئولين صادروا الشهر الماضي 469 من أنياب الفيلة، والتي كانت تزن 3.04 طن، و66.20 كيلوجراما من شظايا أنياب الفيلة، و0.18 كيلوجراما من شعر ذيل الفيلة، بالإضافة إلى جثة أسد.

وتقدر قيمة البضائع التي تم شحنها من زامبيا بنحو 155 مليون بات (الدولار الواحد يساوي 33.81 بات).

وأوضح فانتونج أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت من لجنة العدالة للحياة البرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرا إلى أنه بدون هذه المعلومات، لكان من الصعب للغاية العثور على البضائع المهربة.