هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8%، الاثنين، وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأمريكية على إيران، واستمرار تدفق المعروض النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.61 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى نحو 100.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 (ت.غ).

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما ينعكس على أسعار الوقود في العديد من الدول، ويدفع مستويات التضخم إلى الصعود.

ويأتي الهبوط وسط مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب الأمريكية على إيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تشن هجومًا على إيران خلال تلك الليلة.

وأضاف ترامب، خلال مداخلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة تعلم تمامًا ما يجري في «جبل الفأس» بإيران.

والاثنين، تجري دول «حلف مكة» (تركيا وباكستان والسعودية) مباحثات في طهران ضمن جهود خفض التصعيد الإقليمي ودعم الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتلتقي مسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأثرت السوق كذلك بالارتفاع الحاد في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ما دفع مستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود، وأسهم في تراجع الأسعار، إلى جانب استمرار تدفق إمدادات النفط رغم التوتر المتواصل في منطقة الخليج.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران، وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات على خلفية خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.