تعليق مثير من محمد شريف على قرار الأهلي برفض رحيل وسام أبوعلى

علق محمد شريف، مهاجم الأهلي والخليج السعودي السابق، على قرار النادي الأهلي، بالإبقاء على الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

كان النادي الأهلي أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء خلاله: «الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق، تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية».

وأضاف البيان: «وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبيرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبوعلي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة«.

ويُعد محمد شريف، من الأسماء المطروحة، لتدعيم خط هجوم الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري، حال رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن جانبه، قال محمد شريف، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»: «النادي الاهلي محتاج وسام أبوعلى، في هذه الفترة هو المهاجم رقم 1، أكيد عايز يمشي، هو مش مصري وبيفكر في الاحتراف تفكيره مختلف عن اللاعب المصري».

وأضاف: «من حق النادي الأهلي أن يتمسك بـ وسام أبوعلى، ما دام اللاعب مرتبط معه بعقد».