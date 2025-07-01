 رياح وأمطار بالقليوبية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 8:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رياح وأمطار بالقليوبية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 8:16 م

تشهد مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض لرياح متوسطة محملة بالأتربة، مع تكوّن سحب كثيفة تصل إلى حد الغيوم، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز، مشددًا على الالتزام الكامل باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتفعيل غرف العمليات في مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع تركيز سيارات شفط المياه في محيط الكباري والأنفاق على الطريق الزراعي السريع، وداخل مدينتي بنها وطوخ.

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