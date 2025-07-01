3 وفود عسكرية من شرق ليبيا تزور مؤسسات لوزارة الدفاع التركية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا زارت تركيا مؤخرا.

وقالت في منشور على منصة التواصل الإجتماعي إكس، إن الوفود الليبية تفقدت مقرات قيادية ووحدات ومؤسسات تدريبية تابعة لوزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح أنشطتها التدريبية والاستشارية في ليبيا.

وأضافت:"بعد الزيارة الرسمية التي قام بها قائد القوات البرية للجيش الوطني الليبي الفريق الركن صدام حفتر إلى بلادنا في 4 أبريل 2025، زارت ثلاث وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا بلادنا بين 15 و28 يونيو الماضي".

وتابعت وزارة الدفاع التركية "قامت الوفود بإجراء زيارات تفقدية في مختلف القيادات والوحدات والمؤسسات التدريبية التابعة لوزارتنا".

وأضافت: "من المتوقع أن تعزز هذه الزيارات علاقاتنا أكثر. وفي هذا الإطار، نحن عازمون على مواصلة دعمنا لليبيا والتعاون مع جميع الأطراف الليبية".

وأرفقت وزارة الدفاع التركية منشورها بصور للوفود الليبية الزائرة، بحسب الأناضول.