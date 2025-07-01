الصحة العالمية تجدد دعوتها لحماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي بغزة

جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دعوتها لحماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي داخل قطاع غزة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى الأقصى تعرضت للقصف أمس، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأكدت أن القصف أدى إلى أضرار بقسم الباطنة في مستشفى شهداء الأقصى، كما تأثرت شبكة إمداد الأكسجين، مشيرة إلى توثيق 734 اعتداء في غزة منذ أكتوبر 2023.

وحذرت من أن «الهجمات المتواصلة على المرافق الصحية، واستمرار الأعمال العدائية بالقرب من المستشفيات؛ تزيد من خوف المجتمعات المنكوبة، وتفاقم الضغط على مرافق صحية تُكافح من أجل الاستمرار».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.