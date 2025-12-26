الحكومة الصومالية: الصومال دولة واحدة والاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» باطل ولاغٍ

أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي شمالي البلاد، مؤكدة أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأن أي اعتراف ينتقص من هذه الحقيقة يُعد باطلًا ولاغيًا.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، إن جمهورية الصومال الاتحادية تجدد التزامها المطلق بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، رافضة ما وصفته بالخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال.

وأكد البيان أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، ولا يجوز فصله أو التصرف فيه، مشددًا على أن قضايا وحدة الصومال ونظامه الدستوري شأن داخلي يقرره الشعب الصومالي حصريًا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.

وحذرت الحكومة الصومالية من أن مثل هذه الإجراءات تقوض السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، كما تتعارض مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيمَي «حركة الشباب» و«داعش».

وأكدت عزمها اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفق القانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دوليًا، داعية المواطنين إلى التكاتف للدفاع عن سيادة الوطن.

كما دعت الصومال جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والعمل بمسؤولية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، جددت الحكومة الصومالية دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات، مؤكدة أنها لن تقبل بجعل الشعب الفلسطيني بلا دولة.