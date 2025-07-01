 العراق.. إصابة شخص في سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر على مطار كركوك الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق.. إصابة شخص في سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر على مطار كركوك الدولي


نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 7:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 7:47 ص

أفادت إدارة مطار كركوك الدولي في العراق، فجر الثلاثاء، بإصابة شخص نتيجة سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر على الجانبين العسكري والمدني للمطار.

وأكدت إدارة مطار كركوك الدولي في بيان، أن الحادث لن يؤثر على جدول الرحلات.

وذكرت إدارة المطار في البيان: "في الساعة 11:30 مساء الاثنين سقطت ثلاث مقذوفات مجهولة المصدر اثنتان منها سقطت في الجانب العسكري وواحدة سقطت في الجانب المدني".

وأضافت أن إحدى المقذوفات تسببت بحريق في الحشائش القريبة من البوابة المحاذية للجانب العسكري.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي.

وأوضحت أن شخصا أصيب في الهجوم بجروح خفيفة.

كما بينت أنه لا توجد أضرار في المدرج وأن جميع مرافق المطار لم تتأثر.

ولفتت في بيانها إلى أن قيادة عمليات كركوك والقطعات المتواجدة استجابت سريعا وانتشرت في محيط المطار، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهديد ولن يؤثر الحادث على جدول الرحلات.


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