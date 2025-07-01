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ذكرت الشرطة الألمانية أن شخصًا لقي حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة، في هجوم نفذه رجل باستخدام أداة حادة في شركة جنوب وسط ألمانيا، صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن فرقة إنقاذ كبيرة تتولى تقديم الإسعافات للمصابين في الشركة الواقعة في بلدة ميلريشتات في بافاريا.

وأضافت أن شخصاً توفي في مكان الحادث، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهم، وهو ألماني يبلغ من العمر 21 عاماً، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر على السكان في الوقت الراهن.

وذكرت أنه لا توجد مؤشرات على أن للهجوم دوافع سياسية أو إرهابية.

وأحجم متحدث باسم الشركة عن التعليق على التقرير وأحال الأسئلة إلى الشرطة.