كجوك من إسبانيا: نسعى لشراكات دولية لتمويل مبتكر يحقق الأمن الغذائي والتنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه مع روبرت فان دير زي، المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المنعقد في إسبانيا، بحسب بيان صادر اليوم.

وأضاف كجوك أن مصر تتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز أدوات التمويل المبتكر في الدول النامية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



