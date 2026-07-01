الهجمات الجوية الروسية تستهدف محطات وقود في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

قالت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الجوية الروسية استهدفت خلال الليل خمس محطات للتزود بالوقود في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا.

وقال الحاكم أولكسندر هانزها عبر تطبيق "تليجرام"، إن عدة حرائق اندلعت. وأضاف أن سيدة لقيت حتفها وأصيب 3 أشخاص آخرون.

وتم رصد هجمات على محطات الوقود في منطقة سومي بشمال أوكرانيا الليلة السابقة.

ويبدو أن هذه الهجمات تأتي ردا على تصاعد أزمة الوقود في روسيا- أولا في شبه جزيرة القرم وبعد ذلك في كثير من المناطق.

ويشار إلى أن الوقود أصبح نادرا في روسيا بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي وطرق الإمداد. ولذلك تجرى روسيا، التي تعد مصدرا للنفط، مباحثات بشأن واردات نفطية محتملة، حسبما قال الكرملين.

ومن ناحية أخرى، هاجمت القوات الأوكرانية مدينة بينزا الروسية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وتقع المدينة جنوب شرق موسكو، وعلى بعد نحو 550 كيلومترا من أوكرانيا.

قال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم رأوا أعمدة الدخان تتصاعد فوق منشأة أو أكثر من منشآت الصناعات الدفاعية. وأشير إلى أن مصنعا للرومان بلي ومعهدا للكهروميكانية، يقوم بتطوير أنظمة الملاحة للطائرات والصواريخ، من الأهداف المحتملة.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "أكس" تنفيذ هجوم على منشأة دفاعية في بينزا، قال إنها تطور وتنتج مكونات الصواريخ.

كما لفت إلى استهداف هجوم آخر لمصفاة أوفا في الأورال، على بعد نحو 1300 كيلومتر من أوكرانيا.