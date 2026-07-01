برشلونة يعلن عن قميصه في الموسم الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني عن عن طاقمه الجديد في الموسم المقبل، موسم 2026-2027، خلال حفل مميز في متحف برشلونة للفن المعاصر

وأوضح النادي أن الطاقم الجديد يُحافظ على الخطوط الزرقاء والحمراء الشهيرة، مع تدرجات لونية تُضفي حيويةً وعمقًا على جماليةٍ متجذرةٍ في هوية البلوجرانا، بالإضافة إلى أسماء اللاعبين وأرقامهم بخطٍ جديد.

وشهدت حفلة الكشف عن الطقم الجديد لنادي برشلونة عرضا في متحف برشلونة للفن المعاصر «ماكبا»، جمع بين الرقص والموسيقى، واستُلهم من شعار «نبض البلوجرانا.. الشغف الذي يُحركنا».

وحضر الحفل شخصيات بارزة من عالم الثقافة والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام، وصناع المحتوى، وضيوف ورعاة النادي.

صُمم القميص الجديد بالتعاون مع الشريك الرئيسي للنادي، وهو متوفر الآن عبر متجر النادي الإلكتروني الرسمي، كما يمكن شراؤه من متاجر برشلونة خلال ساعات العمل الرسمية ابتداءً من الغد.

وصُنع القميص بتقنية Dri-FIT ADV، التي تُحسّن من التهوية والأداء الرياضي، مما يوفر راحة أكبر وشعورًا بالخفة أثناء ممارسة الرياضة.