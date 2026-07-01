البنك المركزي يجري سدادا جزئيا معجلا لعدد من إصدارات أذون الخزانة بقيمة 82 مليار جنيه

كشفت البورصة المصرية، أن البنك المركزي أجرى سدادًا جزئيًا معجلًا لعدد من إصدارات أذون الخزانة المتداولة بالسوق الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت 82 مليار جنيه.

وبحسب إفصاحات على شاشة البورصة المصرية، فإن السداد المعجل شمل أذون الخزانة إصدار 16 فبراير 2027 بقيمة 15 مليار جنيه، لتصبح قيمتها بعد السداد المعجل 127.2 مليار جنيه.

كما أجرى سدادًا معجلًا لأذون الخزانة إصدار 16 مارس 2027 بقيمة 14 مليار جنيه، لتصبح قيمتها 104 مليارات جنيه، وأذون الخزانة إصدار 20 أبريل 2027 بقيمة 5 مليارات جنيه، لتصل قيمتها إلى 49.7 مليار جنيه.

وأجرى أيضًا سدادًا معجلًا لأذون الخزانة إصدار 23 فبراير 2027 بقيمة 21 مليار جنيه، لتنخفض إلى 90 مليار جنيه.

وأجرى سدادًا معجلًا لأذون الخزانة إصدار 2 مارس 2027 بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه، لينخفض إصدارها إلى 91.2 مليار جنيه، كما أجرى سدادًا معجلًا لأذون الخزانة استحقاق 9 فبراير 2027 بقيمة 11 مليار جنيه، لتنخفض قيمتها إلى 115.3 مليار جنيه.

بلغ إجمالي التدلات علي أذون وسندات الخزانة المصرية خلا شهر يونيو الماضي نحو 2.4 تريليون جنيه مقارنة 1.38 تريليون جني في شهر مايو الماضي.