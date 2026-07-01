محمد معيط: بيان صندوق النقد بشأن مصر إيجابي جدا

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ووزير المالية السابق، إن إدراج اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين يستغرق عادة من 4 إلى 6 أسابيع بعد إعلان الاتفاق، موضحا أن هذه الفترة تشمل الإجراءات الداخلية داخل الصندوق، وتجهيز التقرير النهائي، وتوزيعه على أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين، وتحديد موعد الاجتماع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي ، مساء الثلاثاء، أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن مصر إيجابي جدا، متوقعا أن تستقبله الأسواق والمستثمرون بإيجابية شديدة، ومشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت خلال اجتماعات الربيع في أبريل الماضي برد فعل الحكومة المصرية والبنك المركزي في التعامل مع الأزمة.

وأوضح معيط أن مصر كانت ضمن الدول التي اتخذت سياسات استطاعت من خلالها تخفيف والحد من الآثار السلبية للأزمة، لافتا إلى أن الأزمة كانت شديدة، وأن آثارها ممتدة حتى بعد الإعلان عنها، خاصة ما يتعلق باستيعاب الآثار التضخمية التي حدثت خلال فترة الحرب، وتأثير ذلك على التضخم وأسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر خففت الآثار السلبية للأزمة، وهو ما انعكس في بيان صندوق النقد الدولي، مضيفا أن البيان أشاد بقوة بالإجراءات المصرية، سواء على جانب ترشيد استهلاك الطاقة أو التعامل مع الفجوة الناتجة عن الارتفاع الضخم في أسعار البترول مقارنة بالسعر المحلي.

وذكر أن القرارات التي اتخذت في هذا الإطار كانت لها آثار على الأسعار، لكنها ساعدت في استيعاب أثر سلبي كان سيحدث مع ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الإجراءات ستساعد خلال الفترة المقبلة على أن تكون مصر أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الصدمات.

وأكد معيط أن إدارة الاقتصاد العالمي أصبحت مرتبطة بحالة من عدم اليقين وعدم التأكد، مشيرا إلى أن العالم منذ عام 2020 يمر بصدمات متتالية، سواء من أوبئة أو تغيرات مناخية أو حروب أو أمور متعلقة بالتجارة مثل التعريفات الجمركية.

ولفت إلى أن التعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى إجراءات على المدى القصير لاستيعاب الصدمات، وإجراءات على المدى المتوسط لزيادة الصلابة، موضحا أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي عن اختلاف أزمات كل عام، من التعريفات الجمركية وآثارها على التجارة والنمو وخلق فرص العمل، إلى حرب الشرق الأوسط وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء وميزان المدفوعات.



