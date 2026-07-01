قاض أمريكي يصدر قرارا بتعليق مؤقت لقواعد جديدة صادرة عن البنتاجون للصحفيين

أصدر قاض أمريكي أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي قرارا بتعليق مؤقت لمجموعة من القواعد الجديدة، الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والتي تتطلب من الصحفيين أن يتم مرافقتهم من قبل موظفين، أثناء تنقلهم عبر وزارة الدفاع، مما يعطي صحيفة نيويورك تايمز فوزا مبدئيا في طعنها القانوني.

وسيبقى الأمر القضائي ساري المفعول حتى إصدار حكم نهائي.

وأشار القاضي إلى أهمية حرية الصحافة والجمهور المطلع قائلا إن المبدأ لا يتعين التخلي عنه في هذا العام، الذي يصادف الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وانتقد المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، الحكم، قائلا إن قواعد الوزارة ضرورية لمنع المعلومات الحساسة من الوقوع في أيدي خصوم الولايات المتحدة.

وينبع الخلاف من توجيهات جديدة تبنتها وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي، والتي تطلبت من الصحفيين الحصول على موافقة قبل نشر أي معلومات عن الوزارة، مع تعرض الاعتماد للخطر حال عدم الامتثال.

وتطلبت التوجيهات الجديدة من الصحفيين، الذين رفضوا التوقيع على مجموعة من القواعد المكونة من 21 صفحة، تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية وإخلاء مكاتبهم ، مما دفع معظم المؤسسات الإعلامية الرئيسية إلى رفض هذه السياسة.