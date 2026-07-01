حرارة المحيطات تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذا الوقت من العام

سجلت درجات حرارة سطح المحيطات حول العالم مع بداية فصل الصيف أعلى مستوياتها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام.

وبلغت القياسات الصادرة عن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة التغير المناخي في 21 يونيو 86ر20 درجة مئوية، بينما سجلت قياسات خدمة "كوبرنيكوس" البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة المسجلة في اليوم نفسه خلال عامي 2023 و2024.

وكانت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة التغير المناخي قد سجلت في العامين الماضيين 83ر20 درجة مئوية في هذا التاريخ، فيما سجلت الخدمة البحرية لـ"كوبرنيكوس" 9ر20 درجة مئوية. ونظرا لأن القياسين يستندان إلى سلسلتين مستقلتين من البيانات،فإنه توجد فروق طفيفة بينهما. ويعتمد النظامان على قياسات محلية إلى جانب بيانات الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك بيانات صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية.

وأوضحت "كوبرنيكوس" أن هذا الرقم القياسي كان متوقعا، بعدما سجلت عدة مناطق بحرية خلال الأشهر الماضية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد، إلى جانب تأثير ظاهرة "إل نينيو" المناخية الطبيعية الحالية، التي تعزز آثار التغير المناخي.

وتحدث ظاهرة "إل نينيو" كل عدة أعوام، لا سيما في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، وتفاقم تداعيات التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري. وتتمثل آثارها في موجات جفاف وفيضانات، خاصة في مناطق نصف الكرة الجنوبي، بينما تبقى آثارها المباشرة على أوروبا محدودة.

وقال مدير "كوبرنيكوس" كارلو بونتيمبو: "قد تشير الظروف الحالية إلى بداية مرحلة جديدة قد تقودنا مجددا إلى ظروف غير مسبوقة. وفي ظل درجات حرارة المحيطات الحالية، وبداية تشكل ظاهرة إل نينيو، من المرجح تسجيل أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة".

ويرجح خبراء "كوبرنيكوس" تسجيل مزيد من الأرقام القياسية سواء في المحيطات أو في طبقات الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض. وأوضحوا أنه عند تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2024، كانت ظاهرة "إل نينيو" آنذاك في مرحلة الانحسار، بينما أعلن هذا العام عن بداية الظاهرة قبل فترة وجيزة فقط.

وأكد "كوبرنيكوس" أن ارتفاع حرارة المحيطات ستكون له تداعيات واسعة النطاق، إذ تؤدي درجات حرارة المحيطات المرتفعة إلى بقاء الغلاف الجوي أكثر دفئا لفترة أطول، وتراكم مزيد من الطاقة فيه، مما يزيد خطر العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة والفيضانات.

ووفقا لـ"كوبرنيكوس"، تراوحت درجات حرارة البحار العالمية خارج المناطق القطبية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين 35ر0 و73ر0 درجة مئوية فوق متوسطها طويل الأمد.

كما تدعم بيانات منصة "كلايمت ري أنالايزر" التابعة لجامعة "مين" الأمريكية نتائج قياسات "كوبرنيكوس". وأظهرت المنصة أن متوسط درجة حرارة سطح البحار بلغ في 21 يونيو 97ر20 درجة مئوية، وظل عند المستوى نفسه في 28 يونيو. وتجمع الجامعة منذ نحو أربعة عقود بيانات يومية على مستوى العالم ولمناطق منفصلة، وتعتمد هي الأخرى، من بين مصادرها، على قياسات الأقمار الاصطناعية.

وتؤدي المحيطات دورا أساسيا في مناخ الأرض، إذ تمتص الجزء الأكبر من الحرارة الإضافية الناتجة عن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.