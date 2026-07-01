رئيس وزراء الهند يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أطلعه على التطورات الأخيرة في غرب آسيا والمسار المطروح للمضي قدما.

وقال رئيس الوزراء إنه جدد، خلال اتصاله بالرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء ، التأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة للهند والعالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن مودي رحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه، وجدد التأكيد على موقف الهند الثابت بضرورة حل جميع القضايا عبر الحوار والدبلوماسية.

وجدد مودي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وحماية حرية الملاحة والتجارة.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس الوزراء الهندي، خلال الاتصال الهاتفي، على التطورات الأخيرة في غرب آسيا والمسار المطروح للمضي قدما.

وقال مودي أيضا في منشور على منصة "إكس": "تحدثت مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن التطورات الأخيرة في غرب آسيا. ورحبت بالتقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات، وأعربت عن الأمل في أن تؤدي الجهود المتواصلة إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة. وجددت التأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة للهند والعالم."

وكان الرئيس الإيراني بزشكيان قد وجه دعوة في وقت سابق إلى رئيس الوزراء الهندي لحضور مراسم دفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، المقررة الأسبوع المقبل.

وبحسب تقارير، تخطط الحكومة الهندية لإيفاد حاكم ولاية بيهار عطا حسنين، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بابيترا مارجاريتا لتمثيل الهند في هذه المراسم. ومن المقرر أن تُقام مراسم الدفن خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو.