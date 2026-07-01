وول ستريت جورنال: ترامب بحث خيارات العودة لحرب شاملة ضد إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس في الأيام الأخيرة خيارات العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، لكنه لم يتخذ قرارا بالمضي قدما في هذا الأمر في الوقت الراهن.

ووفقا للصحيفة، أطلع كبار مسئولي الدفاع الأمريكيين ترامب على خيارات عسكرية متنوعة "لإنجاز المهمة"، إلا أنه أبدى تخوفه من أن يؤدي تجدد الصراع العسكري إلى الإضرار بفرص التوصل إلى حل دبلوماسي نهائي وتفكيك البرنامج النووي الإيراني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى استعدادا للسماح بتمديد المفاوضات غير المباشرة الجارية في قطر إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بـ 60 يوما، والذي ينتهي في 18 أغسطس المقبل.

وذكرت أيضا أنه يكتفي بمواصلة شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية في حال انتهكت طهران شروط الاتفاق المؤقت الساري حاليا، وهو ما حدث مرارا في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إيران أمس أنها لن تجتمع مع كبار المبعوثين الأمريكيين الذين وصلوا إلى المنطقة، مما ألقى بظلال من الشك على فرص التوصل إلى اتفاق.

كما صرح مسئولون إيرانيون بأن على الجانبين تسوية بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه قبل أسبوعين، قبل الانتقال لمناقشة قضايا أكثر تعقيدا مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي.

وتشير هذه التطورات إلى وجود تباعد كبير في المواقف بين الجانبين بشأن الركائز الأساسية للإطار الأولي للاتفاق، الذي يدعو إيران إلى رفع قبضتها الخانقة عن مضيق هرمز مقابل حوافز مالية، ويحدد فترة 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

واستؤنفت حركة الملاحة جزئيا عبر المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

غير أن مسئولين إيرانيين يؤكدون حقهم في إدارة حركة المرور بالتعاون مع سلطنة عمان التي تقع على الجانب الآخر من الممر المائي الاستراتيجي، مشيرين إلى أنهم سيفرضون رسوم عبور في منتصف أغسطس المقبل عند انتهاء فترة الستين يوما.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، عبر التلفزيون الرسمي: "إن السيادة على مضيق هرمز تعود لإيران وعمان، وحركة المرور في المضيق تخضع لترتيبات تحددها إيران".

وفي المقابل، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه سيتم منع إيران من فرض رسوم عبور عبر الممر المائي الدولي، قائلا في لقاء إعلامي: "لن ينتهي الأمر بقيام الإيرانيين بجمع رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز".