 ترامب: الجمهوريون سيعقدون أول مؤتمر وطني قبل انتخابات التجديد النصفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: الجمهوريون سيعقدون أول مؤتمر وطني قبل انتخابات التجديد النصفي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 6:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 6:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الجمهوري سيعقد أول مؤتمر وطني في تاريخه قبل انتخابات التجديد النصفي، في خطوة غير معتادة تهدف إلى تعزيز مشاركة الناخبين في السباقات التي ستحدد ما إذا كان الحزب سيحافظ على سيطرته على الكونجرس.

وأوضح ترامب أن المؤتمر سيعقد في مدينة دالاس يومي 9 و10 سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعقدان تقليديا مؤتمرات وطنية كبرى خلال الحملات الرئاسية، فإن ترامب طرح منذ فترة فكرة تنظيم مؤتمر مماثل هذا العام لتركيز اهتمام الناخبين على مجموعة واسعة من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وفي حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على أي من المجلسين، فسيكون بإمكانهم عرقلة أجندة ترامب التشريعية وفتح تحقيقات بشأن إدارته خلال العامين الأخيرين من ولايته.


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