 الاتحاد الهولندي يعلن تعرّض لاعبيه لإساءات عنصرية عقب الخسارة أمام المغرب في المونديال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الهولندي يعلن تعرّض لاعبيه لإساءات عنصرية عقب الخسارة أمام المغرب في المونديال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 6:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 6:20 ص

أدان الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان رسمي، الإساءات العنصرية التي تعرّض لها عدد من لاعبي المنتخب الوطني، عقب المواجهة التي جمعته بنظيره المغربي في بطولة كأس العالم.

وأوضح الاتحاد أن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا ولا تمتّ بصلة إلى قيم الرياضة، مؤكدًا تضامنه الكامل مع اللاعبين المتضررين ودعمه لهم في مواجهة تلك الانتهاكات.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من تورّط في هذه الإساءات، داعيًا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

واختتم الاتحاد الهولندي بيانه بالتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الاحترام والتسامح داخل الملاعب وخارجها، مشيرًا إلى أن كرة القدم يجب أن تظل منصة تجمع الشعوب وتعزز الوحدة، بعيدًا عن أي مظاهر للعنصرية أو التمييز.


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