آلاف الجنوب أفريقيين يتظاهرون ضد الهجرة غير الشرعية وسط إجراءات أمنية مشددة

تجمع آلاف المتظاهرين في مناطق عدة بجنوب أفريقيا، الثلاثاء، للاحتجاج على الهجرة غير الشرعية، في أكبر احتجاجات مرتبطة بملف الهجرة منذ موجة العنف المناهضة للمهاجرين التي شهدتها البلاد عام 2008.

وقالت السلطات إن المظاهرات جرت في معظمها بشكل سلمي، رغم تسجيل حوادث متفرقة من أعمال نهب ومحاولات نهب.

وأعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص، دون أن تكشف عن حصيلة الاعتقالات.

وفي مؤتمر صحفي عقدته مساء الثلاثاء، أشادت وزيرة العدل، مامولولوكو كوبايي، بالطابع السلمي للاحتجاجات، لكنها حذرت من أن أي شخص يشارك في أعمال عنف أو جرائم أخرى سيواجه الملاحقة القانونية.

وقالت: "كل من استغل هذه المسيرات لارتكاب أعمال إجرامية سيواجه كامل قوة القانون. وستواصل الشرطة تحديد هوية جميع المتورطين في السلوك الإجرامي واعتقالهم وملاحقتهم قضائيا".

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات بعدما حددت بعض جماعات الاحتجاج يوم 30 يونيو موعدًا نهائيًا لمغادرة جميع المهاجرين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

ويلقي المحتجون باللوم على المهاجرين غير النظاميين في ارتفاع معدلات البطالة بين مواطني جنوب أفريقيا، بحجة قبولهم العمل بأجور منخفضة، كما يحملونهم مسؤولية مشكلات أخرى، من بينها ارتفاع معدلات الجريمة.

في المقابل، رفضت حكومة جنوب أفريقيا هذا الموعد النهائي، مؤكدة أن السلطات وحدها هي المخولة بتطبيق قوانين الهجرة وإنفاذها.