إسبانيا تسجل نحو 1028 حالة وفاة بسبب موجة الحر خلال يونيو الماضي

سجّلت إسبانيا خلال شهر يونيو الماضي، ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة مُرتبطة بالموجة الحارة التي تجتاح أوروبا حاليًا، وفق ما نشره معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، فإن النصف الأول من 2026 كان الأكثر حرًا على الإطلاق في إسبانيا.

وتشير هذه النسب إلى تضاعف حصيلة الوفيات بسبب الموجات الحارة، حيث بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بها في يونيو 2025، نحو 407 حالات، والذي اعتبر حينها الشهر الأكثر حرًا منذ بدء تسجيل البيانات، وفق الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وكان النصف الأول من العام 2026، هو صاحب أعلى حرارة مسجّلة في إسبانيا، حيث ارتفع متوسط درجات الحرارة بـ1.6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة عبر موقع «إكس» أنه خلال آخر 10 سنوات، شهدت 7 منها أنصافًا أولى أكثر حرارة في سلسلة تبدأ من عام 1961، مضيفة: «السنوات العشر الأخيرة شهدت أنصاف السنوات الأولى السبعة الأكثر حرا في السلسلة (التي تبدأ عام 1961)».