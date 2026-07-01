تركيا تتخذ إجراءات أمنية مشددة استعدادا لقمة الناتو

تتخذ تركيا إجراءات أمنية مشددة استعدادا لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها هذا الشهر حيث نشرت عشرات الآلاف من أفراد الشرطة ووضعت دفاعات جوية في حالة تأهب قصوى، بينما حظرت التجمعات العامة وفرضت قيودا مثيرة للجدل بشأن حرية التعبير والتجمع.

ويهدف ذلك إلى حماية القمة وأيضا إظهار القوة والتأكيد على التزام تركيا للناتو.

ومن المتوقع أن يجتمع قادة الدول الأعضاء الـ32 في العاصمة التركية يومي السابع والثامن من يوليو، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألقت تهديداته بالانسحاب من حلف الناتو وتقليص مستويات القوات الأمريكية بظلال من عدم اليقين على مستقبل الحلف.

وكشفت تركيا عن مطار جديد لكبار الشخصيات، تم تحويله من مطار عسكري سابق، خصيصا لاستضافة قادة الناتو.