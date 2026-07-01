حريق غابات يجتاج شمال اليونان

اجتاح حريق غابات شمال اليونان، مما أسفر عن وفاة رجل، 66 عاما، في حين تم العثور على جثة ثانية، يعتقد أنها لابنه البالغ من العمر 12 عاما، داخل منزل الأسرة، حسبما قالت السلطات.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الحريق اندلع أمس الثلاثاء في منطقة منخفضة بالقرب من جيرفيتي في بلدية اوريوكاسترو في مدينة سالونيك بشمال غرب اليونان، قبل أن يمتد سريعا إلى قرية ليتي. وأدت الرياح القوية لتأجيج النيران وعرقلة جهود رجال الإطفاء.

وعثر رجال الإطفاء أولا على جثة الرجل، 66 عاما، في ساحة منزله. وتم العثور على سيدة، 40 عاما، تبين أنها زوجة الرجل ووالدة الصبي وهي مصابة بحروق. وتم نقلها إلى المستشفى، وتردد أن حالتها لم تصبح خطيرة.

وعثرت السلطات لاحقا على جثة داخل منزل الأسرة. على الرغم من أن عملية التعريف الرسمية مازالت مستمرة، فإن المسؤولين يعتقدون أن الجثة تعود لأبن الزوجين، 12 عاما، الذي تم الإبلاغ عن اختفائه خلال وقوع الحريق.

ومازال يتم التحقيق بشأن سبب اندلاع الحريق.