الطاقة المتجددة تغطي 58% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من 2026

غطت مصادر الطاقة المتجددة 58% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام.

وتستند تلك البيانات إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن-فورتمبرج والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتزيد هذه النسبة بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء خلال عام 2025 بأكمله 55.8%.

وجاء في التقرير أن "الزيادة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي شهد ضعفا في الرياح، تعود بشكل خاص إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية بنسبة 7%، ومن طاقة الرياح البحرية بنسبة 28.3%". كما ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 3.7%.

وفي المقابل، أدى تراجع معدلات هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بنسبة 7.7%، بينما زاد إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية بنسبة 0.6%.

وأكد رئيس مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين فريتيوف شتايس أهمية إنتاج الطاقة المتجددة بالنسبة لأسعار الطاقة، قائلا: "كلما ارتفعت حصة الطاقة المتجددة، أصبحنا أكثر استقلالا عن واردات مصادر الطاقة الأحفورية"، مضيفا أن الاقتصاد يصبح بذلك أكثر قدرة على الصمود في مواجهة صدمات أسعار الطاقة، وقال: "أزمات الطاقة خلال الأشهر والأعوام الماضية نجمت عن مصادر الطاقة الأحفورية، وليس عن مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف شتايس، أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل أيضا "أقوى سلاح" في مواجهة التغير المناخي، موضحا أن الاستفادة الكاملة من إمكانات التحول إلى الكهرباء في حماية المناخ تتطلب أن يكون مصدر الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما أشار إلى أن موجة الحر التي شهدتها الأيام الماضية أظهرت بوضوح مدى الحاجة الملحة إلى تحقيق تقدم في حماية المناخ.