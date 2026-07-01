الجيش الأمريكي ينشر أكثر من 900 فرد في فنزويلا لدعم الإغاثة

ذكر مسئول عسكري أمريكي رفيع في منطقة أمريكا اللاتينية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي عزز قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في بويرتوريكو وكوراساو في البحر ‌الكاريبي.

وقال الجنرال فرنسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، إن القوات الأمريكية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وساعدت في إعادة تشغيل المطار وحشدت الموارد الجوية والبحرية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بعد الزلزالين الذين هزا البلاد في الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن الجيش الأمريكي نشر أيضا ما لا يقل عن أربع أو خمس طائرات بدون طيار "درونز" من طراز إم.كيو-9 ريبر فوق الأجواء الفنزويلية.

وقال دونوفان: "نستخدم بعض الموارد نفسها التي قد ⁠نستخدمها لتتبع التهديدات في نصف الكرة الغربي، لضمان أن الطرق مفتوحة الآن وللتأكد من أننا نعرف أين تقع المباني المتضررة"، مضيفا أن "بعض هذه المعلومات قد يكون من الصعب أحيانا على السلطات الفنزويلية ملاحظتها من مستوى الأرض".

ويعد هذا تحولا ملحوظا في الأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، الذي شن في الثالث من يناير الماضي هجوما للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله جوا إلى نيويورك لمحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات. وينفي مادورو ارتكاب أي مخالفات.

وقال دونوفان "لم يمض وقت طويل على 3 يناير. وفكروا فقط في كيفية تطور هذه العلاقة".

وضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس بفارق أقل من دقيقة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انهيار المباني وحصار ‌آلاف ⁠الأشخاص تحت الأنقاض.

وبلغت حصيلة ضحايا حتى أمس، 1943 قتيلاً وأكثر من 10 آلاف و500 جريح و15 ألف منكوب.

وقال دونوفان إن مشاة البحرية الأمريكية كانوا أول أفراد أمريكيين على الأرض يساعدون فرق الإنقاذ في الحفر بين الأنقاض للعثور على ناجين.

وساعد الجيش الأمريكي في نقل مدنيين جوا، بمن فيهم فرق إنقاذ من فيرفاكس بولاية فيرجينيا، الذين نشروا مقطعا مصورا في مطلع الأسبوع يظهر عملية إنقاذ أم وطفلها البالغ من العمر تسعة أشهر.

وأضاف أن العملية الأوسع ⁠نطاقا تتطلب جهودا لوجستية مكثفة، وتركز على المساعدة في ضمان ألا تتراكم المساعدات الدولية المنقذة للحياة عند نقاط الدخول.

وواجهت الحكومة الفنزويلية انتقادات لإخفاقها في التحرك مبكرا لإرسال المعدات الثقيلة وفرق البحث والإنقاذ، تاركة السكان يعتمدون على أنفسهم، مستخدمين أيديهم والمجارف والحبال وهم ⁠يهرعون للعثور على أقاربهم في الأيام الأولى الحاسمة التي أعقبت الكارثة.