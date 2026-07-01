هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذر من طقس حار ورطوبة فى عدد من الولايات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تنبيها جديدا لمناطق شمال شرق البلاد، محذرة من أن بعض الولايات قد تشهد طقسا حارا ورطبا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو تموز، في حين من المرجح أن تخف حدة موجة الحر في أجزاء كبيرة من شمال غرب البلاد.

ووفقا لأحدث نشرة صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الهندية بشأن موجة الحر، من المتوقع أن تسود أجواء حارة ورطبة في ولايات أروناتشال براديش، وآسام، وميجالايا، وناجالاند، ومانيبور، وميزورام، وتريبورا لمدة 3 أيام. وكانت منطقة شمال شرق الهند قد شهدت هطول أمطار موسمية خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية.

وتظهر خريطة التحذير لمدة 7 أيام الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه في حين لا يُتوقع حدوث موجات حر أو أجواء حارة ورطبة في معظم أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، يظهر تنبيه باللون الأصفر "كن حذرا" فوق أجزاء من شمال شرق البلاد اعتبارا من 2 يوليو، ويستمر حتى 4 يوليو قبل أن تتحسن الظروف في 5 و6 يوليو.

أما بقية مناطق الهند فتبقى عموما ضمن فئة اللون الأخضر "لا تحذير" خلال فترة التوقعات.

وتراجعت موجة الحار الشديدة في منطقة دلهي العاصمة صباح اليوم الأربعاء مع هطول أمطار. ومن المرجح أن يستمر هذا التحسن، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية عدم حدوث موجات حر خلال الأيام السبعة القادمة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار والليل.