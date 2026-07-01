هيئة بريطانية: زوارق صغيرة على متنها مسلحون تقترب من سفينة قبالة اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتلقيها تقريرًا عن وقوع حادث بحري على بُعد 76 ميلًا بحريًا جنوب ميناء بلحاف اليمني.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن عدة زوارق صغيرة على متنها مسلحون بأسلحة خفيفة، اقتربت من إحدى السفن في المنطقة.

وتأثرت السفن التجارية بشدة جراء الصراع في الشرق الأوسط منذ الأول من مارس، حين أغلقت إيران مضيق هرمز، ردًا على ضربات أمريكية وإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 14 بحارًا وتعرضت أكثر من 40 سفينة للهجوم منذ بدء الصراع. ووقعت أحدث الهجمات في 25 و27 يونيو، ما دفع بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى تعليق خطة قصيرة الأمد لإجلاء 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في منطقة الخليج.

وجرت مناقشة تصنيف المنطقة كمنطقة حرب خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، وذلك قبل الهجوم الذي استهدف سفينة الخميس 25 يونيو.