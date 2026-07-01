المكسيكي مورا يجاور بيليه في قائمة تاريخية بكأس العالم

يواصل اللاعب المكسيكي الواعد، جلبرتو مورا، كتابة التاريخ بمشاركته في منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بلاده بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

شارك مورا أساسيا في فوز منتخب بلاده على الإكوادور بنتيجة 2-0، لتتأهل المكسيك لدور الـ16، وتواصل مسيرتها الناجحة بأربع مباريات متتالية بشباك نظيفة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن مورا البالغ من العمر 17 عامًا و259 يومًا أصبح ثاني أصغر لاعب في العالم يبلغ من العمر 17 عامًا ويبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وأضاف فيفا أنه يسبق اللاعب المكسيكي، الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا و239 يومًا عندما لعب مع منتخب بلاده ضد ويلز في مونديال 1958 بالمكسيك.

ويبقى بيليه الذي رحل عن دنيانا في ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عاما اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في أعوام 1958 و1962 و1970.

أما جلبرتوا ورفاقه في المكسيك يستعدون لاختبار جديد في مونديال 2026 حيث ينتظرون الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء.