حريق يودي بحياة 3 أشخاص في غرب ألمانيا

لقي 3 أشخاص حتفهم خلال الليل في حريق اندلع بمدينة مونشاو قرب آخن غربي ألمانيا.

وكانت الشرطة قد تحدثت في البداية أيضا عن سقوط عدة مصابين، لكنها أوضحت لاحقا أنه لا يزال يتعين التأكد مما إذا كانت هناك إصابات بالفعل.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة أن نحو 24 شخصا يخضعون حاليا للفحص، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بدرجة إصاباتهم غير متوفرة.

ولا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كان الحريق قد اندلع في دار لإقامة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، أم في مبنى سكني.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع عبارة عن مجمع يضم الدار ووحدات سكنية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين داخل المجمع وقت اندلاع الحريق.

وبحسب الشرطة، اندلع الحريق نحو الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وقامت فرق الطوارئ بإخلاء المبنى. واستمرت أعمال الإطفاء حتى الساعات الأولى من الصباح، فيما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق.