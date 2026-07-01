استطلاع أوروبي: الاستقرار المالي يتصدر أولويات الألمان

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه البرلمان الأوروبي أن الاستقرار المالي والاقتصاد القوي وتكاليف المعيشة المعقولة تعد من أبرز أولويات المواطنين في ألمانيا.

ويأتي ذلك ضمن استطلاع "يوروباروميتر"، الذي يقيس بصورة دورية توجهات الرأي العام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية، إلى جانب الرفاه الشخصي ورؤى مواطني الاتحاد الأوروبي تجاه الشؤون الأوروبية.

ويجري البرلمان الأوروبي هذه الاستطلاعات، التي يصفها بأنها ممثلة للسكان، مرتين سنويا. وفي ألمانيا أجريت مقابلات شخصية مع 1507 أشخاص تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر خلال أبريل الماضي، بينما شمل الاستطلاع على مستوى الاتحاد الأوروبي 26 ألفا و421 شخصا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العامل الأكثر ارتباطا بجودة الحياة بالنسبة للمشاركين في ألمانيا هو الوضع المالي والقدرة على تأمين سبل المعيشة بنسبة 54%، تلاه كل من الصحة البدنية والنفسية بنسبة 53%، والحياة الاجتماعية بالنسبة نفسها. كما جاءت جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب الأمن العام والشخصي، ضمن الأولويات بنسبة 43% لكل منهما.

وكان بإمكان المشاركين اختيار ما يصل إلى أربعة جوانب. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، جاءت هذه الجوانب أيضا في مقدمة الأولويات، مع تساوي أهمية سلامة وجودة الأغذية مع الأمن، إذ بلغت النسبة 40% على مستوى الاتحاد الأوروبي مقابل 35% في ألمانيا.

ووفقا للاستطلاع، أعرب 83% من المشاركين في ألمانيا، وكذلك غالبية المشاركين في الاتحاد الأوروبي، عن رضاهم عن جودة حياتهم. وأشاروا إلى أن تحسين أوضاعهم المالية بنسبة 43%، وجودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بنسبة 37%، والحياة الاجتماعية بنسبة 34%، ستكون أكثر العوامل إسهاما في تحسين جودة حياتهم.

وفيما يتعلق بالمجالات التي ينبغي أن يركز عليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكانته العالمية، جاءت القدرة التنافسية ضمن أبرز ثلاثة مجالات في ألمانيا بنسبة 37%، بعد الاستقلال في مجال الطاقة بنسبة 41%، والدفاع والأمن بنسبة 38%. كما رأى المشاركون أن البرلمان الأوروبي ينبغي أن يولي اهتماما للتضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بنسبة 46%، والدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 43%، والاقتصاد وخلق فرص العمل بنسبة 33%. وكان بإمكان المشاركين اختيار أكثر من إجابة.