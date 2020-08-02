روسيا اليوم: إصابة «وزير القدس» في الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا

أفادت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، بأن «وزير القدس» في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، نقلًا عن «روسيا اليوم»، إن 11 شخصا توفوا وأصيب 1358 آخرون، بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في إسرائيل، موضحة أن عدد الوفيات بلغ 523 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن «عدد مرضى كورونا بلغ 72163 حتى الساعة 19:50 من مساء يوم السبت».

وذكرت أن هناك 328 حالة خطيرة، و95 حالة تخضع للعلاج بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي.

وأفادت بأن 45098 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض، مشيرة إلى أن عدد المرضى النشِطين، قد وصل إلى 26542.