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طرحت المطربة الشابة ياسمين علي، اليوم السبت، فيديو كليب لأحدث أغنياتها بعنوان "ما ضاقت إلا ما فرجت"، عبر موقع يوتيوب.
الأغنية كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع ياسر ماجد، والكليب من إخراج هنا حافظ.
ماضاقت الا مافرجت , ومابتفضلش على حالها 💛
ماضاقت الا مافرجت , دي مابتفضلش على حالها 💛 جديد #ياسمين_علي
Posted by Yasmin Ali - ياسمين علي on Friday, July 31, 2020
ماضاقت الا مافرجت , دي مابتفضلش على حالها 💛 جديد #ياسمين_علي