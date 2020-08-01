 بالفيديو.. ياسمين علي تطرح كليب «ما ضاقت إلا ما فرجت» - بوابة الشروق
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بالفيديو.. ياسمين علي تطرح كليب «ما ضاقت إلا ما فرجت»

إيمان محمود
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:26 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 8:26 م

طرحت المطربة الشابة ياسمين علي، اليوم السبت، فيديو كليب لأحدث أغنياتها بعنوان "ما ضاقت إلا ما فرجت"، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع ياسر ماجد، والكليب من إخراج هنا حافظ.

 

ماضاقت الا مافرجت , ومابتفضلش على حالها 💛

ماضاقت الا مافرجت , دي مابتفضلش على حالها 💛 جديد #ياسمين_علي

Posted by ‎Yasmin Ali - ياسمين علي‎ on Friday, July 31, 2020

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