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طرحت المطربة الشابة ياسمين علي، اليوم السبت، فيديو كليب لأحدث أغنياتها بعنوان "ما ضاقت إلا ما فرجت"، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية كلمات محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع ياسر ماجد، والكليب من إخراج هنا حافظ.