روسيا تعتزم إطلاق أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا أكتوبر المقبل

تعتزم روسيا البدء فى تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، في الخريف المقبل .

وقال وزير الصحة الروس، ميخائيل موراشكو، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن تنفيذ الخطة الخاصة بالتطعيم سيبدأ في أكتوبر المقبل.

وأوضح "موراشكو"، أنه يتعين فى البداية أن يتم تطعيم الأطباء والمعلمين، ثم باقى السكان على نحو تدريجي، مضيفًا أن الاختبارات السريرية للقاح الذي تم تطويره في روسيا قد اكتملت الآن وأن الموافقة عليها قيد الإعداد.

ولم يعط الوزير جدولاً زمنياً محددا لبدء عملية التطعيم، وكان قد تم مؤخرا الحديث عن العاشر من أغسطس الجاري كتاريخ للبدء في تنفيذ الخطة.