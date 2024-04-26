جماهير بايرن ميونخ يوقعون على عريضة لبقاء توخيل

بدأت جماهير فريق بايرن ميونخ، التوقيع على عريضة تطالب إدارة النادي ببقاء المدرب توماس توخيل على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

ووقع أكثر من 12 ألف شخص على العريضة حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، فيما تستهدف الجماهير الوصول ل15 ألف توقيع.

وقال المنظمون: "لم تكن الأجواء سهلة أمام توخيل على الإطلاق في ميونخ. رغم التغطية الإعلامية السلبية المحيطة به والوضع الشخصي مع فريق مبتلى بالإصابات، فقد قاد بايرن لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأوضح المنظمون "مع إقامة نهائي دوري الأبطال في الموسم المقبل على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، ينبغي أن يكون بايرن سعيدا بوجود مدرب متميز في المسابقة القارية مثل توخيل".

ومن المقرر أن يرحل توخيل عن بايرن هذا الصيف، حيث يواجه الفريق البافاري خطر إنهاء الموسم دون ألقاب للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة الأمل الأخير في الوقوف على منصة التتويج، لكن سيتعين على النادي الألماني اجتياز عقبة ريال مدريد في المربع الذهبي للمسابقة القارية من أجل الصعود للمباراة النهائية.

من جانبه، قال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "ربما يريد بعض المشجعين بقائي، لكن هذا ليس له أولوية ولا ينبغي أن يكون كذلك. في الأيام ال 11 المقبلة، الأمر يتعلق بكرة القدم فقط. نريد حصد النقاط في الدوري الألماني، والوصول لنهائي دوري الأبطال أوروبا".

وشدد المدرب الألماني "نحن في كامل تركيزنا. كل يوم مهم بالنسبة لنا".

ولا يزال بايرن يبحث عن مدرب جديد لتولي مسؤولية الفريق خلفا لتوخيل، حيث يبدو أن مدرب النمسا رالف رانجنيك هو المرشح الأوفر حظا بعدما قرر الإسباني تشافي ألونسو الاستمرار كمدرب لباير ليفركوزن، المتوج بالدوري الألماني، وكذلك بعدما مدد يوليان ناجلسمان عقده لتدريب منتخب ألمانيا مؤخرا.