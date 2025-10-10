زوال تهديدات بتسونامي بمنطقة المحيط الهادئ بعد زلزال قوي في الفلبين

قال مركز التحذير من موجات مد عالية (تسونامي) في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، إن التهديدات بحدوث (تسونامي) الناجم عن زلزال الفلبين قد زالت بعد رصد أمواج صغيرة.

وتم رصد أمواج صغيرة على السواحل الإندونيسية والفلبينية بعد الزلزال، وكان أعلى ارتفاع لها 17 سنتيمترا(7ر6 بوصة) فوق مستوى المد في مقاطعة سولاويسي الشمالية في إندونيسيا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في هونولولو إنه على الرغم من أن التهديد زال بعد حوالي ساعتين من الزلزال، فإن التقلبات الصغيرة في البحر ربما تستمر.

وما زال يجرى تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.