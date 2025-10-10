بابا الفاتيكان يحث وكالات الأنباء الدولية على الوقوف بثبات كحصن ضد الأكاذيب

شجع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر وكالات الأنباء الدولية على الوقوف بثبات كحصن ضد "فن الكذب القديم" والتلاعب، فيما دعم بقوة الصحافة الحرة والمستقلة والموضوعية.

ودعا أول بابا أمريكي في التاريخ إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، قائلا إن عمل الصحفيين لا ينبغي اعتباره جريمة. بل أن الصحافة حق وركيزة من ركائز "بناء مجتمعاتنا" يجب حمايتها والدفاع عنها.

وقال ليو عن الصحفيين "إذا كنا نعرف اليوم ما يحدث في غزة وأوكرانيا وكل أرض أخرى لطختها القنابل بالدماء، فإننا مدينون لهم إلى حد كبير".

وأضاف "هذه الروايات غير العادية لشهود العيان هي تتويج للجهود اليومية التي يبذلها عدد لا يحصى من الأشخاص، الذين يعملون على ضمان عدم التلاعب بالمعلومات لأغراض تتعارض مع الحقيقة والكرامة الإنسانية".

جاءت تصريحات ليو في خطاب إلى المديرين التنفيذيين لوكالات الأنباء العالمية التابعة لمنظمة مايندز إنترناشونال وهي اتحاد يضم وكالات أنباء رائدة، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس(أ ب).

يشار إلى أنه خلال الأشهر الخمسة التي قضاها البابا في منصبه، تحدث ليو، المولود في شيكاغو بقوة عن ضرورة حماية حرية التعبير وحقوق الصحفيين. وفي أول لقاء له مع الصحفيين فور انتخابه، دعا ليو إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين.