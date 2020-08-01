الكويت: حظر الطيران التجاري مع 31 دولة بسبب ارتفاع إصابات كورونا بها

أعلنت الكويت، اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة على مستوى العالم بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بها.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي- إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت عودة الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، بنسبة 30%، ابتداء من اليوم السبت ولمدة ستة أشهر.