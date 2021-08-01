الإسماعيلي عن معسكر الإسكندرية: حققنا استفادتنا بالكامل

أشاد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، بمعسكر الفريق الذي خاضه بمدينة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وقال سليمان: "المعسكر حمل العديد من الإيجابيات، أبرزها زيادة التركيز و الانسجام بين عناصر الفريق إلى جانب استعادة بعض اللاعبين جاهزيتهم البدنية و الفنية بالكامل".

وتابع: "الجهاز الفني ركز خلال المعسكر على زيادة التركيز و الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب رفع الاحمال البدنية لزيادة المعدل البدني للاعبين قبل مواجهات شهر أغسطس المرتقبة".

وأنهى المشرف العام على الفريق حديثه: "لدينا مواجهات قوية أمام بيراميدز و الاهلي و الزمالك على التوالي، نحمد الله أننا نظمنا معسكرًا بالإسكندرية وركز الجهاز الفني على زيادة المعدل البدني للاعبين، مما سيساعدنا على خوض هذه المباريات الصعبة".