 الصفاقسي: عقد عمرو جمال مازال ساريا معنا.. وسيعود بعد نهاية إعارته للطلائع - بوابة الشروق
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الصفاقسي: عقد عمرو جمال مازال ساريا معنا.. وسيعود بعد نهاية إعارته للطلائع

محمد جلال
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:55 ص

كشف غازي الغرايري المشرف العام على الكرة بنادي الصفاقسي، موقف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش من اللعبه لصفوف الفريق التونسي.

وقال غازي في تصريحات تلفزيونية: «كنادي صفاقسي لم نستفد من التعاقد مع عمرو جمال بسبب طلبه للتجنيد في مصر».

وأضاف: «عمرو جمال لا يزال لاعبا في الصفاقسي، بعد نهاية فترة التجنيد عليه العودة إلى تونس بكل تأكيد».

وأكمل: «متمسكون بضمه بعد نهاية إعارته، وإذا اراد الرحيل عليه دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده معنا».

أتم: «سيعود بكل تأكيد بعد نهاية إعارته لأن عقده مازال ساريا معنا».


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