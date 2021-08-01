كشف غازي الغرايري المشرف العام على الكرة بنادي الصفاقسي، موقف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش من اللعبه لصفوف الفريق التونسي.
وقال غازي في تصريحات تلفزيونية: «كنادي صفاقسي لم نستفد من التعاقد مع عمرو جمال بسبب طلبه للتجنيد في مصر».
وأضاف: «عمرو جمال لا يزال لاعبا في الصفاقسي، بعد نهاية فترة التجنيد عليه العودة إلى تونس بكل تأكيد».
وأكمل: «متمسكون بضمه بعد نهاية إعارته، وإذا اراد الرحيل عليه دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده معنا».
أتم: «سيعود بكل تأكيد بعد نهاية إعارته لأن عقده مازال ساريا معنا».