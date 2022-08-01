تأكيدا لما نشرته «الشروق»: استبعاد 3 مرشحين من المنافسة على مقعد نقيب المحامين

أعلن القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهى فاطمه الزهراء غنيم.

وأوضح سخى فى بيان اليوم، أنه بعد فترة فحص الطعون والتظلمات والتنازلات بلغ عدد المرشحين لمقعد نقيب المحامين 19 مرشحا من أصل 23 مرشحا.

وكانت «الشروق» نشرت فى عددها الورقى الصادر يوم السبت الماضى، تقريرا حول انتخابات نقابة المحامين نقلت خلاله على لسان مصادر بالنقابة استبعا 3 مرشحين من المنافسة على مقعد النقيب العام للمحامين، بسبب عدم بلوغ إثنان منهم السن المقرر للترشح على مقعد النقيب العام والمحدد بضرورة الإستمرار مدة 20 عاما فى جدول النقض كأحد شروط الترشح، وآخر تم استبعاده نظرا لعمله فى القطاع العام.

كما أكدت المصادر لـ"الشروق"، أن هناك تنازل واحد فقط قدمته عضو مجلس النقابة الحالي فاطمة الزهراء غنيم.