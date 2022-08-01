السجن 3 أعوام لمتهمين بحيازة 2200 قرص مخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الإثنين، كلا من: "ع.م.ع"، و"ع.م.ا"، عاطلين، بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمهما 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، في القضية المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 جنايات كرموز.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا من ضباط مباحث مكافحة الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من المخدرات على عملائهما، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 130 قرص "ترامادول"، و2070 قرص لمخدر "التابنتادول" المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق الصيرفي، وعبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات، إيهاب بديع.