مصطفى حجاج يطرح توزيعا جديدا لأغنيته «زحمة حياتي»

طرح المطرب مصطفى حجاج توزيعا جديدا لأغنيته "زحمة حياتي" على موقع يوتيوب.

وحملت النسخة الجديدة من أغنية "زحمة حياتي" توزيع جيتار جديد للأغنية لينهي بها حجاج أغنيات ألبومه الجديد "ياباي".

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر وتسجيل هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

قدرتي تفرطي في واحد بمال الدنيا يتاقل

صحيح الذنب كان ذنبك لكني بردة أتساءل

علشان فوت على عقلي حاجات ماتفوتش على عاقل

ما بين زحمة حياتي إزاي قدر حبك يلاقي ممر

لقيتك زي موج طايش سحبني عليه وغطى البر

وكل ما كنت أقول هرجع كل ما كنت ليه أتجر

ومن وقت أما ليه خدني مساقش عليا غير الشر

ولو حبك في يوم فادني فبردة مفادش قد ما ضر

ومين عاش اللي أنا عيشته ومش هيخيل عليه غشك

قدرتي توصلي قلبي يكدب نفسه ويحسك

سواد قلبك كتير لكن بيتدارى في بياض وشك

ما بين زحمة حياتي إزاي قدر حبك يلاقي ممر

لقيتك زي موج طايش سحبني عليه وغطى البر

وكل ما كنت أقول أرجع كل ما كنت ليه أتجر

ومن وقت أما ليه خدني مساقش عليا غير الشر

ولو حبك في يوم فادني فبردة مفادش قد ما ضر.