النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس جسدت رؤية دولة تسعى لترسيخ الاستقرار وتعزيز مكانتها الإقليمية

الجندي: دعوة السيسي لترامب تؤكد أن القاهرة ما زالت تمتلك زمام المبادرة السياسية في المنطقة

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال أكاديمية الشرطة جاءت معبرة عن رؤية متكاملة لدولة تسعى إلى تثبيت الاستقرار الداخلي، وتعزيز مكانتها كركيزة أساسية للأمن والسلام في المنطقة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بروح القائد الواثق من شعبه، فعباراته حملت رسائل طمأنينة وتأكيدًا على أن وحدة المصريين هي السلاح الحقيقي في مواجهة أي تحدٍ، مشيرًا إلى أن حديثه عن نعمة الأمن والأمان لم يكن مجرد إشادة بالوضع القائم، بل تذكير بثمرة جهد دولة كاملة تعمل بتنسيق وتكامل بين مؤسساتها.

وأضاف الجندي، أن ما ميّز كلمة الرئيس السيسي هو الجمع بين الواقعية في توصيف التحديات، والرؤية المستقبلية في التعامل معها، إذ وجّه رسائل واضحة حول استمرار مسيرة التنمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس إيمان الدولة بقدرتها على تجاوز الصعاب عبر العمل والوعي والانتماء.

وأشار إلى أن الموقف المصري من الأحداث في غزة، يجسد عمق الالتزام القومي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، فدعوتة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيارة مصر بعد تحقيق التهدئة بين الجانب الفلسطينى والكيان الاسرائيلى المحتل ليست مجرد خطوة بروتوكولية، بل تأكيد على أن القاهرة ما زالت تمتلك زمام المبادرة السياسية في المنطقة وتسعى لحماية الشعوب من ويلات الحروب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس السيسي عكس روح الدولة المصرية الجديدة؛ دولة تؤمن بالسلام لكنها لا تتنازل عن قوتها، وتتمسك بالثوابت دون أن تغلق أبواب الحوار، لتظل مصر دائمًا صوت العقل والاتزان في عالم يزداد اضطرابًا يوماً بعد يوم.