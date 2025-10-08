متحدث الأوقاف لـ الشروق: 103 آلاف ندوة وبرنامج خلال أسبوعين بمبادرة صحح مفاهيمك

رسلان: القوافل والندوات لا تقتصر على المساجد فقط بل تمتد إلى المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ممثلة في القطاع الديني نظمت 103301 ندوة وبرنامجًا دعويًا خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2025 بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وذلك لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية بين فئات المجتمع المختلفة.

تنوع الأنشطة لتغطية جميع الفئات

وأضاف رسلان في تصريحاته لـ"الشروق"، أن الأنشطة تنوعت بين قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف في شمال سيناء والمناطق الحدودية، وقوافل الوعظ والخطابة في المدن والقرى، إضافة إلى لقاءات الجمعة للأطفال، والندوات الشهرية الكبرى، والأسابيع الثقافية، إلى جانب البرامج الصيفية والتثقيفية للأطفال التي بلغ عددها 10 آلاف، مؤكدًا أن كل محور منها يستهدف فئة محددة لتحقيق تكامل في الرسالة الدعوية.

برامج الأطفال تتصدر الاهتمام

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا ببرامج التنشئة الإيمانية والثقافية للأطفال، التي تجاوز عددها 86 ألف نشاط بين برامج صيفية وتثقيفية، مشيرًا إلى أن الهدف منها بناء جيل مستنير بالفكر الديني الصحيح، بعيد عن التطرف والغلو، مع تعزيز القيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام.

مجالس علمية وصحية ومجتمعية متنوعة

وأوضح رسلان أن جدول الندوات شمل أيضًا مجالس علم وذكر، وندوات فقهية، ودروسًا مهنية للأئمة والواعظات، إلى جانب ندوات الصحة الإيجابية داخل القصور الثقافية والمدارس، فضلًا عن برامج متخصصة لربط الشباب بالأنشطة الدينية والرياضية والاجتماعية في آنٍ واحد، مشددًا على أن الوزارة تسعى لدمج القيم الدينية بالتنمية المجتمعية.

وصول الخطاب الديني إلى المدارس ومراكز الشباب

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهد الكبير المبذول يعكس رؤية الوزارة في جعل الخطاب الديني جزءًا من عملية بناء الوعي الوطني، موضحًا أن القوافل الدعوية لا تقتصر على المساجد فقط، بل تمتد إلى المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول رسالة الاعتدال إلى جميع فئات المجتمع.

خطة استراتيجية للمناطق الحدودية والنائية

ولفت رسلان إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد أطلقت خطة استراتيجية لتكثيف الأنشطة الدعوية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

تأهيل الأئمة وتطوير المهارات الدعوية

كما أشار إلى استمرار الوزارة في تطوير برامج التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات ومقيمي الشعائر، بما يضمن مواكبة القضايا المعاصرة، موضحًا أن المنهج التدريبي الجديد يشمل محاور في التنمية البشرية، ومهارات التواصل، وفهم الواقع المجتمعي لتعزيز فاعلية الدور الدعوي.

رسالة الوسطية مستمرة

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف ستواصل خطتها الدعوية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على الأنشطة الميدانية التي تواكب احتياجات المجتمع وتغرس القيم الدينية الأصيلة، في إطار نهجها القائم على الوسطية والتوازن الفكري وترسيخ مفاهيم الرحمة والاحترام المتبادل والتعايش الإنساني.