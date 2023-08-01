الدفاع الروسية: صد هجوم زوارق مسيرة أوكرانية على سفن للأسطول الروسي بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن صد هجوم شنته ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت الليلة الماضية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية "سيرجي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود، بثلاثة زوارق بحرية غير مأهولة، وذلك أثناء أداء السفينتين مهام متعلقة بمراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بعد 340 كم جنوب غرب مدينة سيفاستوبول.



وأفاد البيان بأنه خلال التصدي للهجوم دمرت السفينتان بنيران أسلحتهما كل المسيرات البحرية الثلاث، وأضاف أنهما تواصلان أداء مهامهما.



وفي مايو الماضي، أعلنت الدفاع الروسية، صد هجوم شنته ثلاث مسيرات بحرية أوكرانية على السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية في منطقة مضيق البوسفور.