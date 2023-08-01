الحرارة في 7 محافظات عراقية تتجاوز نصف درجة الغليان

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تشهد سبع محافظات عراقية جنوبي البلاد، غدا الأربعاء، أجواء حارقة تتخطى فيها الحرارة عتبة الخمسين درجة مئوية، وفق معطيات رسمية.

وقالت دائرة الأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، إن درجة الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى سوف تصل غدا الأربعاء، إلى 52 درجة مئوية، متجاوزة بذلك نصف درجة الغليان، وفق شبكة «رووداو» المحلية.

وستصل درجات الحرارة العظمى في محافظة الديوانية إلى 51 درجة بينما ستلامس في النجف وواسط الـ 50 درجة مئوية.

والعراق من أكثر 5 دول عرضة للتصحر والتغير المناخي في العالم، لا سيما مع موجات الحر الطويلة وانخفاض معدل هطول الأمطار، ونقص وفقدان الأراضي الخصبة وملوحة التربة وتراجع المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية، وفق بيانات الأمم المتحدة.