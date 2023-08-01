فرنسا تبدأ إجلاء مواطنيها من النيجر

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء، أن فرنسا بدأت في إجلاء مواطنيها من النيجر فى أعقاب انقلاب عسكري، حيث أقلعت أول طائرة تقل أكثر من 260 شخصًا من العاصمة نيامي.



وقالت كولونا إن 12 طفلا رضيعا كانوا على متن الرحلة.



ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك مواطنون من غير الجنسية الفرنسية على متن الطائرة.



وذكرت هيئة الأركان الفرنسية أنه من المقرر أن تغادر طائرة أخرى في وقت لاحق من الليل. وبحسب ما ورد تم توفير طائرة ثالثة.



وكانت فرنسا قد عرضت أيضا إجلاء أشخاص من دول أوروبية أخرى. وفي وقت سابق، نصحت وزارة الخارجية في الألمانية رعاياها في النيجر بقبول العترض.



وقالت باريس إنها تقوم بإجلاء مواطنيها بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر، مما يهدد بترك الأشخاص عالقين في البلاد.



وشهدت النيجر مظاهرات اتسمت بالعنف لدعم الانقلاب العسكري الذي شهد إطاحة ضباط من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني بالرئيس محمد بازوم يوم الأربعاء الماضي.



ولا تعترف فرنسا بالحكام الجدد وتدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري المحيط بالرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا.