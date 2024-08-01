مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على إيران اعتداء سافر وانتهاك للسيادة

حذر مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، من أن المنطقة تمر بخطر شديد، يصل إلى حد الكارثة.

وقال في كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن، الأربعاء ، إن الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي أدى لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شكل انتهاكا لسيادة إيران.

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي هو اعتداء سافر وخبيث على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول.

ولفت إلى أن إسرائيل تبنت سياسة إراقة الدماء وعقيدة الأرض المحروقة، مشيرا كذلك إلى الاستهداف الهمجي الإسرائيلي للصحفيين والمدنيين في غزة ولبنان مدان بشدة.

ونوه بأن ما تمارسه إسرائيل عدوان صارخ وليس دفاعا مشروعا عن النفس، موضحا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وازدراء القانون الدولي

وجدد دعوة بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».