قال القيادي لدى حركة المقاومة حماس عزت الرشق، إن «تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة».

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «ومالم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى».

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».